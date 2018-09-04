Трамп пообещал федеральную помощь для ликвидации возможных последствий урагана «Гордон» 

Президент США Дональд Трамп заявил, что федеральные власти окажут помощь жителям тех штатов, которые могут пострадать от урагана «Гордон».
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«Все на пути «Гордона», пожалуйста, слушайтесь советов официальных лиц на местном уровне и уровне штата и следите за обновлениями NHC-Atlantic в Twitter. Федеральное правительство готово оказать поддержку», — отметил он.
Ранее стало известно, что возле американского побережья сформировался тропический шторм «Гордон».