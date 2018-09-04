Страшный пожар в Харьковской области: к тушению уже привлечено 129 пожарных и вертолет

4 сентября днем вблизи села Мелиховка Нововодолажского района на территории Староверовского лесничества Красноградского лесхоза произошло лесной пожар, который по состоянию на вечер пытаются потушить 129 человек.

Об этом сообщает издание «Страна.UA» со ссылкой на Госслужбу Украины по ЧС.

«По состоянию на 18:30 после проведения воздушной разведки установлено, что происходит горение очага пожара вблизи села Мелиховка Нововодолажского района на площади около 20 га. Проводится опахивание очагов пожара», — отмечается в сообщении.

Также сообщается, что к тушению привлечены 129 человек, 32 единиц техники, из них от ГСЧС 109 человек и 22 единиц техники, в том числе вертолет Ми-8, который уже осуществил пять сбросов воды (10 тонн).