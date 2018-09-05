В Приморье в условиях сильных дождей предотвращен прорыв дамбы

Сотрудники краевого предприятия «Примавтодор», спасатели и местные жители, работающие на укреплении дамбы в приморском селе Милоградово, не допустили ее прорыва, несмотря на прошедшие ночью сильные дожди. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Приморского края.

«Продолжаются работы по отсыпке дамбы в селе Милоградово, перелива воды через дамбу за ночь не допущено. Со вторника здесь работали два самосвала Ольгинского филиала «Примавтодора». К утру 5 сентября в село прибыла дополнительная дорожная техника из Кавалерово , которая также приступила к работам», — проинформировала пресс-служба.

В Милоградово проживают около тысячи человек. Из-за разлива реки Милоградовки и размытия защищающей село дамбы возникла угроза затопления нескольких улиц. На работы по укреплению вышли местные жители, предприниматели и сотрудники администрации.

По информации Приморского гидрометцентра, в минувшие сутки в крае прошли сильные дожди. На большинстве рек наблюдается подъем уровней дождевых паводков преимущественно на 20−70 см за сутки.

Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в Приморье создана группировка в составе 4138 человек, 1479 единиц техники и 119 плавсредств.

На прошлой неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный непрекращавшимися дождями. Режим чрезвычайной ситуации в среду действует в семи муниципальных образованиях: Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском, Черниговском, Шкотовском и Яковлевском районах. В минувшие выходные дни большинство рек края вернулось в свои русла, однако во вторник пришла новая волна ливней, связанных с циклоном и сменившим его тайфуном «Джеби».