«Реки очень быстро выходят из берегов и разрушают все на своем пути»

Метеоэксперт, автор авторитетного портала «Маглипогода» рассказал, каким районам Приморского края ждать новую волну наводнений, сообщает PRIMPRESS.

Этой ночью возле Приморья произошло взаимодействие полярного фронта, волнового циклона и тайфуна «Джеби». В связи с этим в некоторых районах края произошло резкое ухудшение погоды.

«5 сентября объявляется Предупреждение №2: в городах: Дальнегорск; в городских округах: Дальнегорский; в районах: Ольгинский, Кавалеровский, Тернейский, на востоке Красноармейского района и на востоке Пожарского района. В этих районах в ночь с 4 на 5 сентября ожидаются очень сильные дожди с количеством 50–100 мм и более за 12 часов и менее. В Тернейском районе ожидается 100–200 мм и более за 12 часов», — пишет Руслан Юрковский.

По его словам, такие мощные дожди непременно вызовут резкий подъем уровня рек.

«Особенно опасная ситуация может возникнут вблизи горных рек. Ведь при таком опасном количестве осадков горные реки очень быстро выходят из берегов и разрушают все на своем пути. На побережье усилится ветер! Прошу отнестись к этому очень серьезно!", — добавил метеоэксперт.