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В Уфе в микрорайоне Сипайлово произошел пожар, пострадал человек
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В Уфе в микрорайоне Сипайлово произошел пожар, пострадал человек 

ГОРОБЗОР.РУ 2 часа назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В девятиэтажном доме в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии, пострадал мужчина. Его доставили в больницу №18.
Около 5 часов вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании балкона на 6 этаже дома по улице Ковшовой, 7. На место выехали 12 сотрудников МЧС, которые потушили пожар.
— По прибытию на место установлено, что происходило открытое горение на балконе и в комнате домашних вещей. На данный момент пожар ликвидирован. Площадь горения составила 10 квадратных метров, — прокомментировали в МЧС по Башкирии.
В настоящее время устанавливаются причины пожара, на месте работают дознаватели МЧС.
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