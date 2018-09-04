В Уфе в микрорайоне Сипайлово произошел пожар, пострадал человек

В девятиэтажном доме в уфимском микрорайоне Сипайлово произошел пожар. Как сообщает МЧС по Башкирии , пострадал мужчина. Его доставили в больницу №18.

Около 5 часов вечера в пожарную службу поступило сообщение о возгорании балкона на 6 этаже дома по улице Ковшовой, 7. На место выехали 12 сотрудников МЧС, которые потушили пожар.

— По прибытию на место установлено, что происходило открытое горение на балконе и в комнате домашних вещей. На данный момент пожар ликвидирован. Площадь горения составила 10 квадратных метров, — прокомментировали в МЧС по Башкирии.

В настоящее время устанавливаются причины пожара, на месте работают дознаватели МЧС.

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