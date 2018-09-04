Вертолет с девятью людьми на борту потерпел крушение в центральной Японии 

11 августа — Прокомпинфо. Спасательный вертолет с девятью людьми на борту в пятницу потерпел крушение в горной местности в центральной Японии во время тренировочного полета, сообщили чиновники. Кадры с воздуха, транслируемые по японскому телевидению, показали обломки разбившегося вертолета, окруженного деревьями в префектуре Гумма, к северо-западу от Токио. Также на месте были офицеры в форме военно-морского флота, осматривающие место падения. «Восемь человек были найдены рядом с местом, но мы не знаем их состояния», — сказал представитель Минобороны. Вертолет «Bell 412» покинул свою базу ранее на двухчасовом рейсе, чтобы наблюдать за местностью между префектурами Гумма и Нагано с воздуха, сообщает общественный вещатель NHK. Но вертолет не вернулся к запланированному времени прибытия и потерял связь с управлением воздушным движением, сообщил местный чиновник Хироши Йошида. Он добавил, что среди пассажиров были должностные лица по борьбе со стихийными бедствиями и пожарные. Представитель Минобороны подтвердил, что именно разбившийся вертолет в Гумме пропал без вести. В феврале два пилота погибли в результате крушения военного вертолета на юге Японии. Он упал через семь минут после взлета, врезался в дом, который был полностью разрушен в результате аварии. А в прошлом году девять человек на борту вертолета погибли после крушения во время горноспасательных учений.