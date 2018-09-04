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В Сирии один человек погиб в результате ракетного удара Израиля
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В Сирии один человек погиб в результате ракетного удара Израиля 

РИА Новости + ещё 4 36 минут назад
РИА Новости: Один человек погиб, четверо пострадали в результате ударов авиации Израиля по пригороду Хамы — САНА со ссылкой на медиков
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