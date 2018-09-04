В Индонезии в результате авиакатастрофы выжил только 12-летний ребенок

12 августа — Прокомпинфо. Индонезийские поисково-спасательные команды нашли восемь жертв и одного выжившего, после крушения небольшого самолета в Восточной провинции Папуа, сообщила полиция. Пассажирский самолет авиакомпании Dimonim Air, перевозивший девять человек, в том числе 12-летнего ребенка, который выжил, потерял контакт с управлением воздушным движением в субботу днем и позже был найден местными жителями в районе Пегунунган Бинтанг. Ребенок получил переломы костей и проходит лечение в местной больнице. Индонезия имеет неоднозначную информацию о безопасности полетов с частыми авариями. Рейс AirAsia из Сурабаи в Куала-Лумпур потерпел крушение в Яванском море в конце 2014 года, в результате чего погибли все 162 человека на борту.