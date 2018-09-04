В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,4 балла 

28 августа. PROCOMP.INFO — Согласно Геологической службе США, землетрясение силой 6,4 ударило по восточной индонезийской провинции. На данный момент нет сообщений об ущербе или жертвах землетрясения. Землетрясение произошло на глубине 10 км примерно в 100 км к юго-востоку от Купанга, столицы провинции Восточный Нуса Тенггара. Ранее в августе на остров обрушилось землетрясение магнитудой 6,9 баллов, в котором погибло 347 человек. В 2004 году цунами, вызванное землетрясением магнитудой 9,3 у берегов Суматры на западе Индонезии, убило 220 000 человек.