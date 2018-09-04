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В районе аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв
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В районе аэропорта Болоньи прогремел мощный взрыв 

ProComp.info 54 минуты назад
Фото: ProComp.info
6 августа — Прокомпинфо. Два грузовика столкнулись на автомагистрали возле аэропорта Болоньи на севере Италии, в результате чего прогремел мощный взрыв. По словам местных СМИ, по меньшей мере один человек был убит, а около 55 получили ранения, 14 — серьезно. Полиция заявила, что перекрыла дорогу, где произошла авария, а также прилегающую территорию в Борго-Панигале, на окраине Болоньи. Итальянские СМИ сообщили, что грузовик столкнулся на мосту с другим грузовиком, который перевозил легковоспламеняющиеся вещества и материалы. В результате взрыва, часть моста обрушилась, и пожар перекинулись на парковку под мостом, где загорелись и взорвались несколько других транспортных средств. На месте происшествия находятся пожарные и машины скорой помощи.
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