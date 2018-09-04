На территории базы ВВС США разбился гражданский самолет

31 августа. PROCOMP.INFO — Легкий гражданский самолет потерпел крушение на территории базы ВВС Эглин в американском штате Флорида, погибли четыре человека на борту, сообщили военные. Крушение самолета произошло примерно в 10:35 утра по местному времени. После первоначального расследования должностные лица подтвердили четыре случая смерти. По словам военных, самолет упал в трех км к северу от взлетно-посадочной полосы, в густо лесистой местности. Первоначально сообщалось лишь об одном смертельном исходе, основанном на документации плана полета и вещественных доказательствах.