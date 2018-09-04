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В центре Краснодара загорелась хозпостройка
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В центре Краснодара загорелась хозпостройка 

Краснодарские известия 1 час назад
Фото: Краснодарские известия
Пожар произошел 3 сентября на пересечении улиц Рашпилевкой и Мира. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера МЧС в 15:30.
В 15:31 на место отправились пожарные, в 15:32 уже приехали к горящей постройке.
Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Угрозы распространения пожара нет.
Огонь ликвидируют 12 человек и 3 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как сообщали «КИ», 22 августа в КМР Краснодара потушили пожар на 9-м этаже жилого дома. Квартира загорелась в многоквартирном доме на улице Тюляева, 5.
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