На участке трассы Дон увеличили максимальную скорость

Участок трассы Дон , который проходит через Воронежскую область , теперь получил обновлённый скоростной лимит, доходящий до 130 километров в час. Отметим, что нововведение актуально только для тех транспортных средств, вес которых не превышает нормы в три с половиной тонны.

Специалисты отмечают, что благодаря повышению скоростного лимита удастся значительно повысить пропускную способность. И это порадует автомобилистов, так как именно этот участок трассы М-4 многие считают самым загруженным. Только с начала года участком воспользовалось не менее 4 миллионов транспортных средств. И нагрузка только растёт, ведь годом ранее за аналогичный отрезок времени трафик был на 500 000 меньше.

Отметим, что увеличить скорость движения специалисты смогли благодаря тому, что дорога получила четыре полосы движения, а также полноценный разделитель потоков и разноуровневые развязки. Кроме того, через трассу оборудовано сразу два надземных пешеходных перехода, что снижает вероятность нахождения людей на дороге.

В планах у дорожников увеличение скоростного режима на этой же трассе, которая проходит через Тульскую область и Ростовскую область.