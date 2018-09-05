На трассе М-4 «Дон» увеличат допустимую скорость движения

Начиная с завтрашнего дня, 6 сентября, на 30-километровом участке федеральной трассы М-4 «Дон» (с 1091 по 1119 км) с 90 км/ч до 110 км/ч увеличат допустимую скорость движения. Об этом рассказали в пресс-службе «Автодора»

В компании подчеркнули, что при соблюдении ПДД такие меры сократят количество аварий.

«на двух участках М-4 «Дон» с 94 по 103 километры и с 113 по 120 километры, где разрешенная скорость также составляет 130 километров в час, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий», — отметили в компании.

Уже к концу следующей недели, до 15 сентября, на участке с 907 по 933 км федеральной трассы М-4 «Дон» завершатся ремонтные работы. До конца ноября будет отреставрирован мост через пойму реки Дон на 1070 км и путепровода местного значения на 1002 км.