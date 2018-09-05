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На трассе М-4 «Дон» увеличат допустимую скорость движения
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На трассе М-4 «Дон» увеличат допустимую скорость движения 

Деловое сообщество + ещё 1 1 час назад
Фото: ДорИнфо
Начиная с завтрашнего дня, 6 сентября, на 30-километровом участке федеральной трассы М-4 «Дон» (с 1091 по 1119 км) с 90 км/ч до 110 км/ч увеличат допустимую скорость движения. Об этом рассказали в пресс-службе «Автодора».
В компании подчеркнули, что при соблюдении ПДД такие меры сократят количество аварий.
«на двух участках М-4 «Дон» с 94 по 103 километры и с 113 по 120 километры, где разрешенная скорость также составляет 130 километров в час, наблюдается устойчивая тенденция к снижению количества дорожных происшествий», — отметили в компании.
Уже к концу следующей недели, до 15 сентября, на участке с 907 по 933 км федеральной трассы М-4 «Дон» завершатся ремонтные работы. До конца ноября будет отреставрирован мост через пойму реки Дон на 1070 км и путепровода местного значения на 1002 км.
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