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Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области
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Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области 

ТАСС + ещё 4 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
ТАСС, 6 сентября. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области. Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Куликова.
"В 07:00 мск на 697-м км автодороги М6 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Dodge, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Freightliner под управлением жителя Владимирской области 1981 года рождения. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель легкового автомобиля, две пассажирки и девочка пяти лет", — сказала она.
Куликова уточнила, что погибшие — жители Воронежа.
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