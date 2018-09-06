Четыре человека погибли в ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области

ТАСС , 6 сентября. Четыре человека, в том числе один ребенок, погибли в ДТП на трассе «Дон» в Воронежской области . Об этом сообщила ТАСС начальник пресс-службы регионального УМВД Наталья Куликова.

"В 07:00 мск на 697-м км автодороги М6 «Дон» в Верхнемамонском районе водитель автомобиля Dodge, двигаясь в сторону юга, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным грузовым автомобилем Freightliner под управлением жителя Владимирской области 1981 года рождения. В результате ДТП погибли 4 человека: водитель легкового автомобиля, две пассажирки и девочка пяти лет", — сказала она.

Куликова уточнила, что погибшие — жители Воронежа.