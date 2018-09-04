Влетевший в мост танкер и летающие авто: мощнейший за 25 лет ураган обрушился на Японию

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек.

На Японию обрушился ураган «Джеби», который стал, по оценке специалистов, самым мощным тайфуном за последние четверть века. Сильнее всего пострадали префектуры Осака Киото и Хёгона, расположенные на западе.

Порывы ветра в эпицентре урагана достигают 60 метров в секунду. «Джеби» срывает крыши домов, выкорчевывает деревья и переворачивает автомобили — даже грузовые.

Близ Осаки ветер развернул большой танкер с авиационным топливом и буквально «впечатал» его в опоры моста. По предварительным данным, разлива нефтепродуктов не произошло.

В районе бедствия прекращено железнодоржное сообщения, отменены почти 800 внутренних и международных рейсов, 1,5 миллиона домов остались без света.

По последним данным, в результате стихийного бедствия погибли шесть человек, ранены более 160.