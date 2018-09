В Японии мощнейший за 25 лет тайфун унес жизни троих, в затопленном аэропорту заблокированы 3 тысячи человек (ФОТО, ВИДЕО)

Бушующий в Японии

тайфун «Джерби»

унес жизни трех человек. Еще как минимум 150 граждан пострадали, 1,6 миллиона жилых домов остались без электричества. Нарушено транспортное сообщение, людей эвакуируют в безопасные регионы. Аэропорт в Осаке затоплен, из него эвакуируют людей.

Самый мощный тайфун за последние 25 лет обрушился на западные регионы страны во вторник, 4 сентября. Сильнее всего на данный момент пострадали префектуры Осака, Киото и Хёго, передает ТАСС со ссылкой на телеканал

В префектурах Фукуи, Сига, Киото, Осака, Хёго, Нара и Вакаяма из-за обрыва линий электропередачи остались без света 1,61 миллиона домов, на острове Сикоку обесточены еще 95 000 домов.

Ветер в Осаке был настолько сильным, что со зданий сдувало крыши, а грузовики переворачивались. Во многих частях Западной и Центральной Японии власти настаивают на эвакуации людей, рекомендации покинуть свои дома и переместиться в эвакуационные центры получили около миллиона человек, отмечает. Чиновники предупреждают, что ливни могут привести к оползням и наводнениям.

Typhoon Jebi is the strongest typhoon to make landfall in Japan in 25 years, tipping over cars and trucks in Osaka https://t.co/ehxOzDU9U6 pic.twitter.com/BANiBaVUSO

Одну из ключевых воздушных гаваней Японии, международный аэропорт Кансай в городе Осака, пришлось полностью закрыть из-за наводнения. Внутри здания оказались заблокированы около трех тысяч человек. Их эвакуация затруднена тем, что движение по мосту, связывающему насыпной остров с основной частью города, остановлено. Кроме того, в этот мост из-за сильных волн врезался танкер. Его экипаж из 11 человек не пострадал, в настоящее время их эвакуируют спасательным вертолетом. Ранее сообщалось, что в аэропорту осталось 100 человек. В магазины на территории двух терминалов выстроились длинные очереди желающих купить напитки и еду.

Видео: танкер врезался в мост

Kansai Airports says parking spaces and passages to the building basement have been flooded. Japan Coast Guard officials say strong winds blew a tanker into a bridge that links the airport and Izumisano City. pic.twitter.com/aig6rK0lle

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 4, 2018

A fuel tanker has collided into a bridge linking Kansai International airport to city. The airport has flooded and flights have been suspended. pic.twitter.com/UzrYX2NgTm

— NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) September 4, 2018

По словам представителей Министерства транспорта, одна из двух взлетно-посадочных полос аэропорта затоплена, отмечает, притом что она находится на высоте пяти метров над уровнем моря. Несколько самолетов погружены в воду по двигатели. Когда аэропорт снова откроют, неясно. Один человек был ранен осколками стекла в районе здания терминала. Часть аэропорта обесточена. По словам сотрудников воздушной гавани, наводнение нанесло ей наибольший ущерб с момента его открытия в 1994 году.

Фото: затопленный аэропорт

Me and my mother landed at this airport in Osaka a couple days ago and now its all under water because of typhoon jebi. We just left osaka in time, hope everybody there is ok! ❤️? pic.twitter.com/LPH20E7NZ7

— GARMIANI (@GARMIANI_) September 4, 2018

Авиакомпания All Nippon Airways отменила более 320 внутренних и международных рейсов, Japan Airlines — более 270 рейсов во вторник, затронув в общей сложности 57 000 пассажиров.

Видео: колесо обозрение в Осаке неконтролируемо вертится

NEW: Video shows a large ferris wheel spinning as Typhoon Jebi hits western Japan https://t.co/1J6rC3z3Tp pic.twitter.com/yj6OvChQH5

— BNO News (@BNONews) September 4, 2018

Тайфун «Джеби» ("ласточка" в переводе с японского) движется в северо-восточном направлении и практически прошел западную часть Японии насквозь, до побережья Японского моря. Далее он продолжит движение к северному острову Хоккайдо. Тропический шторм в течение дня ослаб, тем не менее его воздействие ощущается и в расположенном восточнее Осаки Токио, где дует сильный, порывистый ветер.