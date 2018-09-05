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В Татарстане отремонтировали более 25 км трассы М-7 «Волга»
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В Татарстане отремонтировали более 25 км трассы М-7 «Волга» 

Казанский репортер + ещё 1 1 час назад
Фото: Казанский репортер
Об окончании работ на нескольких участках сообщила пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора». В частности, был сдан участок с 794-го по 805-й километр под Казанью. А на участках с 754-го по 761-й километр и с 1154-го по 1161-й километр — в Верхнеуслонском и Актанышском районах, уложили щебеночно-мастичный асфальтобетон. Автопавильоны и две посадочные площадки организовали у поселка Новониколаевский и села Семиозерка Зеленодольского района Татарстана. В общей сложности, в течение 2018 года в Татарстане приведу в порядок 139 километров федеральных автомобильных дорог. Капитальный ремонт должен быть проведен на 48 километрах.
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