Ещё
Древний коралловый риф обнаружили в Атлантике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Древний коралловый риф обнаружили в Атлантике 

360tv.ru + ещё 1 56 минут назад
Участники ходе глубоководных исследований Атлантического океана сделали неожиданное открытие. Рядом с юго-восточным берегом США они нашли коралловый риф, возраст которого может составлять сотни тысяч лет, сообщил сайт «Мир 24».
Процветающая экосистема расположилась в 160 километрах от побережья Чарльстона на глубине 0,8 километра.
Оказалось, что дно океана покрыто «горами» живых кораллов, которые росли на массивных останках своих предшественников. Этот вид называется Lophelia pertusa. Он не использует симбиотические водоросли для пропитания, а с помощью щупалец отправляет пищу в желудок.
360tv.ru: последние новости
Тайфун «Джеби» превратил аэропорт Осаки в гавань Названо предполагаемое место падения обломков малайзийского Boeing MH370 Пенсионерка погибла при пожаре в Казани
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб291
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе39
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков29
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»61
Ким Чен Ын пропал17
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение