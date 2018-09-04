Древний коралловый риф обнаружили в Атлантике

Участники ходе глубоководных исследований Атлантического океана сделали неожиданное открытие. Рядом с юго-восточным берегом США они нашли коралловый риф, возраст которого может составлять сотни тысяч лет, сообщил сайт «Мир 24».

Процветающая экосистема расположилась в 160 километрах от побережья Чарльстона на глубине 0,8 километра.

Оказалось, что дно океана покрыто «горами» живых кораллов, которые росли на массивных останках своих предшественников. Этот вид называется Lophelia pertusa. Он не использует симбиотические водоросли для пропитания, а с помощью щупалец отправляет пищу в желудок.