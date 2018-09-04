Ещё
В Пермском крае до 2019 года построят почти 700 км газопроводов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Пермском крае до 2019 года построят почти 700 км газопроводов 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 4 сентября. Почти 700 км газопроводов построят в Пермском крае до 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.
"Первый этап программы газификации действует до 2019 года (…) до этого времени газ получат порядка 8 тыс. домов, в рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов", — говорится в сообщении.
Таким образом, газоснабжение получат свыше 24 тыс. жителей Пермского края. Однако тормозить развитие газификации могут долги за газ со стороны населения. Чтобы справиться с этой проблемой, власти региона проводят совместную работу с ООО «Газпром межрегионгаз». По данным компании, уже удалось сократить прирост задолженности за газ в регионе на 20%.
ТАСС: последние новости
В Японии создали онлайн-карту мест, откуда можно удачно сфотографировать гору Фудзи Под Владивостоком подтоплены дачные участки из-за сброса воды с водохранилищ В штате Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма Gordon
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия бомбит Идлиб291
Порошенко впервые высказался о Путине на свадьбе39
«Троллили мою семью»: скандалисты зарубили бабушку и внуков29
СБУ «раскрыл» данные убитых «вагнеровцев»61
Ким Чен Ын пропал17
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
01:38
Россияне предпочли Сочи Турции
Общество
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение