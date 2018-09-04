В Пермском крае до 2019 года построят почти 700 км газопроводов

ТАСС , 4 сентября. Почти 700 км газопроводов построят в Пермском крае до 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.

"Первый этап программы газификации действует до 2019 года (…) до этого времени газ получат порядка 8 тыс. домов, в рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов", — говорится в сообщении.