В Пермском крае до 2019 года построят почти 700 км газопроводов 

ТАСС, 4 сентября. Почти 700 км газопроводов построят в Пермском крае до 2019 года, сообщила во вторник пресс-служба краевого правительства.
"Первый этап программы газификации действует до 2019 года (…) до этого времени газ получат порядка 8 тыс. домов, в рамках реализации первого этапа программы будут газифицированы 43 населенных пункта, построено 679 км газопроводов", — говорится в сообщении.
Таким образом, газоснабжение получат свыше 24 тыс. жителей Пермского края. Однако тормозить развитие газификации могут долги за газ со стороны населения. Чтобы справиться с этой проблемой, власти региона проводят совместную работу с ООО «Газпром межрегионгаз». По данным компании, уже удалось сократить прирост задолженности за газ в регионе на 20%.