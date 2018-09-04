Количество муниципалитетов Приморья, где введен режим ЧС из-за паводка, возросло до семи

На минувшей неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный сильными дождями, в пяти наиболее пострадавших муниципалитетах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации: в Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах. В прошедшие выходные большинство рек края вернулись в русла, однако синоптики обещают новую волну сильных дождей, связанных с подходом тайфуна «Джеби». Во вторник на некоторых реках зарегистрирован подъем воды на 0,5 — 1,5 метра.

"Постановлением главы Приморского края Андрея Тарасенко во вторник, 4 сентября, режим чрезвычайной ситуации регионального характера распространен на семь территорий Приморья. К пяти муниципалитетам края, где с прошлой недели действовал региональный режим ЧС добавлены еще два — Шкотовский и Яковлевский районы. В остальных муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности", — говорится в сообщении.

По данным на 18:00 (11:00 мск), остаются подтопленными три населенных пункта — один в Надеждинском и два в Октябрьском районах. Подтопленных жилых домов нет, вода залила 13 придомовых территорий. В поселок Светлая Тернейского района (северо-восток Приморья) направлен автотранспорт повышенной проходимости, личный состав спасателей, а также дополнительные средства спасения и топливо.

Ранее сообщалось о 26 подтопленных участках дорог в восьми районах и городских округах. Тяжелая техника краевого предприятия «Примавтодор» направлена в село Милоградово Ольгинского района, где проводится экстренное укрепление дамбы для защиты поселка с населением в тысячу человек.

"В целом в Приморье все котельные, дошкольные и общеобразовательные учреждения, другие социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме, за исключением детского сада №7 в Уссурийске, работа которого приостановлена ориентировочно до 5 сентября. Всего в Приморье для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций создана группировка сил и средств в составе 4 138 человек, 1 479 единиц техники и 119 плавсредств", — сообщает пресс-служба администрации.