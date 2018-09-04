В Приморском селе Милоградово экстренно укрепляют дамбу из-за угрозы подтопления

Сотрудники предприятий и служб, предприниматели и местные жители вместе работают над укреплением дамбы в селе Милоградово Приморского края , где сохраняется угроза подтопления нескольких улиц. Об этом сообщается во вторник на сайте краевой администрации.

На прошлой неделе Приморье пережило сильный паводок, вызванный сильными дождями. В пяти наиболее пострадавших муниципалитетах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации: в Уссурийском городском округе, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах. В прошедшие выходные большинство рек края вернулись в русла, однако синоптики обещают новую волну сильных дождей, связанных с подходом тайфуна «Джеби». Во вторник на некоторых реках уже регистрируется подъем воды на 0,5−1,5 метра.

«Из-за сильных дождей здесь поднялся уровень воды в реке. Сохраняется угроза подтопления трех улиц в селе (Милоградово). На месте работают сотрудники краевого учреждения по пожарной безопасности Ольгинского района. Также, как сообщили в «Примавтодоре», дополнительно три самосвала направлены к месту работы в Милоградово из Кавалерово вместе с тралом, который везет экскаватор лесопромышленного предприятия», — сообщает пресс-служба.

В краевом учреждении ГО и ЧС ТАСС пояснили, что на восстановление дамбы также вышли местные жители предприниматели и представители районной администрации. Сохраняется угроза затопления нескольких улиц села, в котором проживает около тысячи человек.

По информации специалистов Приморского гидрометцентра, ближайшей ночью и днем в среду под влиянием тайфуна «Джеби» на востоке и северо-востоке края дожди сохранятся и усилятся. На остальной территории сохранятся небольшие и умеренные дожди. Во Владивостоке ближайшей ночью существенных осадков не ожидается, а в среду днем синоптики обещают умеренный дождь.