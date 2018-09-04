Жители 74 сел остались без газа из-за аварии

Жители 74 сел остались без газа из-за аварии74 села Табасаранского района остались без газа из-за того, что на газопровод наехал «Камаз» . Об этом сообщило Главное управление МЧС России по республике.

Информация о происшествии поступила от диспетчера компании «Газпром» во вторник в 09.45.

Данное ведомство отметило, что в результате наезда машины произошла утечка газа из распределительного газопровода высокого давления диаметром 219 миллиметров. «Возгорания на месте нет. Авария была локализована путем закрытия задвижки. Под отключение попадают 74 населенных пункта».

Аварийно-восстановительные работы запланировали во вторник на 19:00.