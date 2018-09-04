Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби» 

Об этом сообщает NHK.
Часть аэропорта находится под водой, включая взлётные полосы и парковку, затоплены подвальные помещения здания.
Отмечается, что мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями.
Аэропорт расположен в пяти километрах от побережья.
Представители Японской береговой охраны сообщили, что в мост, который соединяет Кансай с сушей, врезался танкер, который был пришвартован после того как доставил топливо в аэропорт.
По данным Kyodo, в результате тайфуна один человек погиб, пятеро пострадали.
Ранее сообщалось, что в центральной и юго-западной частях Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».