Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби»

Об этом сообщает NHK.

Часть аэропорта находится под водой, включая взлётные полосы и парковку, затоплены подвальные помещения здания.

Отмечается, что мобильная связь на месте происшествия работает с перебоями.

Аэропорт расположен в пяти километрах от побережья.

Представители Японской береговой охраны сообщили, что в мост, который соединяет Кансай с сушей, врезался танкер, который был пришвартован после того как доставил топливо в аэропорт.

По данным Kyodo, в результате тайфуна один человек погиб, пятеро пострадали.

Ранее сообщалось, что в центральной и юго-западной частях Японии отменили более 600 авиарейсов в связи с приближением тайфуна «Джеби».