Более 70 населенных пунктов в Дагестане лишились газа 

Грузовик «Камаз» наехал на газораспределительный прово и оставил без голубого топлива 74 населенных пункта.
Пресс-служба ГУ МЧС России сообщила об инциденте.
По имеющейся информации, в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 09:45 во вторник поступил звоночек от диспетчера "Газпром газораспределение Дагестан". Ведомство говорит об отсутствии возгорания на месте происшествия. Но вследствие аварии пришлось перекрыть газ. Поэтому отключили от газоснабжения 74 населенных пункта.
Закончить работы по восстановлению системы планируют к 19:00 04 сентября.