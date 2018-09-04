Более 70 населенных пунктов в Дагестане лишились газа

Грузовик «Камаз» наехал на газораспределительный прово и оставил без голубого топлива 74 населенных пункта.

По имеющейся информации, в Министерство по чрезвычайным ситуациям в 09:45 во вторник поступил звоночек от диспетчера " Газпром газораспределение Дагестан". Ведомство говорит об отсутствии возгорания на месте происшествия. Но вследствие аварии пришлось перекрыть газ. Поэтому отключили от газоснабжения 74 населенных пункта.

Закончить работы по восстановлению системы планируют к 19:00 04 сентября.