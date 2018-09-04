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Проливные дожди и новые подтопления в Приморье
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Проливные дожди и новые подтопления в Приморье 

Авторадио 2 часа назад
В воде сегодня вновь оказались десятки участков дорог. Несколько населенных пунктов отрезаны от большой земли. Уровень рек, только в выходные вернувшихся в свои берега, снова приближается к опасным отметкам. Тем временем, в пяти районах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации — после ливней, которые обрушились на регион на прошлой неделе. Пострадали сотни домов. Особенно сложная ситуация была в Уссурийске. По прогнозам синоптиков, в ближайшее время дожди усилятся — к Приморью приближается тайфун «Джеби». На побережье, которое первым примет удар стихии, переброшены дополнительные силы спасателей. На два дня закрывают морскую переправу между Сахалином и материком.
Авторадио: последние новости
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