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Шесть человек пропали без вести на севере Тайланда
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Шесть человек пропали без вести на севере Тайланда 

Национальный Туристический Союз 2 часа назад
Фото: Национальный Туристический Союз
Во вторник около 8 утра по московскому времени в горах провинции Нан на севере Тайланда пропали шесть человек, сообщает новостной канал РИА. Во время сплава по реке Нан перевернулась лодка, в которой находилось пятьдесят человек, половина из которых военные, остальные — местное население. Все гребцы являются спортсменами, сплав совершался как этап подготовки к традиционным соревнованиям по гребле.
Лодка оказалась перевернута из-за сильного течения реки, уровень воды в которой находится сейчас на опасном уровне после летних паводков. При крушении все спортсмены вынуждены были бороться с бурным течением. Когда они вышли на берег, выяснилось, что не хватает шести человек.
В настоящее время ведутся поиски пропавших с привлечением волонтеров, специальной техники и служб спасения.
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