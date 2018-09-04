Шесть человек пропали без вести на севере Тайланда

Во вторник около 8 утра по московскому времени в горах провинции Нан на севере Тайланда пропали шесть человек, сообщает новостной канал РИА . Во время сплава по реке Нан перевернулась лодка, в которой находилось пятьдесят человек, половина из которых военные, остальные — местное население. Все гребцы являются спортсменами, сплав совершался как этап подготовки к традиционным соревнованиям по гребле.

Лодка оказалась перевернута из-за сильного течения реки, уровень воды в которой находится сейчас на опасном уровне после летних паводков. При крушении все спортсмены вынуждены были бороться с бурным течением. Когда они вышли на берег, выяснилось, что не хватает шести человек.

В настоящее время ведутся поиски пропавших с привлечением волонтеров, специальной техники и служб спасения.