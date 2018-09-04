Во Владивостоке снято штормовое предупреждение

По территории края прошли сильные дожди, интенсивностью от 15 до 45 мм/ч. Наименьшее количество осадков выпало на севере Приморья и на восточном побережье. Уровень воды в водоёмах поднимается под влиянием дождей.