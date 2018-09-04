В Приморье ушла по воду дорога в посёлок Сибирцево

Дорога в поселок Сибирцево Черниговского района полностью затоплена.

Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», после очередного сильного дождя проезд к населенному пункту ограничен.

Утром 4 сентября пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что дороги в Черниговском районе подтопило. «По-прежнему невозможен проезд в село Духовское Пограничного района. Попасть в населенный пункт можно через село Новоалексеевка. Ведутся работы на участках Рубиновка–Госграница, Гродеково–Барановка–Садовый, Сибирцево–Жариково–Комиссарово», — говорится в сообщении.