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В Приморье ушла по воду дорога в посёлок Сибирцево
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В Приморье ушла по воду дорога в посёлок Сибирцево 

Prim.News 3 часа назад
Фото: Prim.News
Дорога в поселок Сибирцево Черниговского района полностью затоплена.
Как сообщает инстаграм-паблик «Экипажи ДПС», после очередного сильного дождя проезд к населенному пункту ограничен.
Утром 4 сентября пресс-служба администрации Приморского края сообщила, что дороги в Черниговском районе подтопило. «По-прежнему невозможен проезд в село Духовское Пограничного района. Попасть в населенный пункт можно через село Новоалексеевка. Ведутся работы на участках Рубиновка–Госграница, Гродеково–Барановка–Садовый, Сибирцево–Жариково–Комиссарово», — говорится в сообщении.
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