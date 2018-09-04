Сотни северокорейских лодок вновь укрылись в Приморье от тайфуна Jebi. Видео 

Рыбацкие лодки из КНДР укрылись от надвигающегося тайфуна Jebi в бухтах Приморья. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.
В интернете появилось видео со множеством рыбацких лодок, которые пришвартовываются у берега, вероятно, возле поселка Ольга. Ожидается, что тайфун Jebi обрушится на северо-восток региона 5 сентября.
В конце лета шторм уже выносил на побережье десятки судов. На некоторых из них не было экипажа. Сотни северокорейских граждан были спасены и отправлены домой. На некоторых лодках людей находили мертвыми.
В региональном пограничном управлении ФСБ РФ не смогли ответить, сколько иностранных лодок приплыло в российские воды, сколько выбросило на берег, и сколько обнаружили мертвых рыбаков.
В столичном Спасательно-координационном Центре отметили, что сигналов бедствия на данный момент не поступало.