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Самолет «Москва— Новый Уренгой» вернулся в Домодедово из-за происшествия на борту. ВИДЕО
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Телохранитель Захарченко рассказал о побеге

Самолет «Москва— Новый Уренгой» вернулся в Домодедово из-за происшествия на борту. ВИДЕО 

N24.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: N24.ru
Борт «Москва-Новый Уренгой» авиакомпании S7 вынужден был вернуться в аэропорт вылета из-за происшествия на борту. Видео, снятое пассажирами воздушного судна, появилось накануне в социальных сетях.
Как сообщает NUR24, самолет вернулся спустя 40 минут после взлета. В компании пояснили, что в пути на кухне борта произошло возгорание. Устранено оно было силами экипажа, однако, командир воздушного судна принял решение вернуться обратно.
Напомни, 23 августа еще один борт S7 совершил экстренную посадку в аэропорту Сургута.
Воздушное судно выполняло рейс «Норильск — Новосибирск». Самолет экстренно сел в 9 часов утра. Как сообщает официальный штаб правительства Югры, на борту находились 30 человек, из которых четверо — члены экипажа.
Представитель авиаперевозчика сообщил, что вскоре после взлета у воздушного судна сработала сигнализация о возможной неисправности в системе кондиционирования воздуха. Было принято решение произвести посадку в ближайшем аэропорту..
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