Пожар в пятиэтажке Феодосии: из огня вывели 43-летнего мужчину

Загорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже. Огнем повреждены мебель и оконные рамы.

"Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре был спасен 43-й мужчина. Площадь пожара составила 15 кв м. В причинах возгорания разбираются эксперты", — отметили в МЧС.