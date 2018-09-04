Пожар в пятиэтажке Феодосии: из огня вывели 43-летнего мужчину 

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен — РИА Новости Крым. На пожаре в поселке Приморский под Феодосией, который произошел в пятиэтажном жилом доме в понедельник днем, спасли 43-летнего мужчину. Об этом РИА Новости Крым рассказали в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Загорание произошло в однокомнатной квартире на втором этаже. Огнем повреждены мебель и оконные рамы.
"Благодаря оперативным действиям спасателей на пожаре был спасен 43-й мужчина. Площадь пожара составила 15 кв м. В причинах возгорания разбираются эксперты", — отметили в МЧС.