Ураган натворил бед на 35 млн рублей: крышу аэропорта Курумоч защитят от сильного ветра

Аэропорт Курумоч ищет подрядчика для выполнения ремонтные работ. Специалистам предстоит восстановить крышу, которая оказалось повреждена в результате урагана.

Стихия нагрянула 30 мая. Сильными порывами ветра часть кровли просто снесло. Также была повреждена надпись SAMARA. Противоаварийные работы в аэропорту провели сразу после урагана. Теперь подрядчик должен обеспечить надежность крыши, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.

— Специалисты должны провести аэродинамические исследования, чтобы оценить ветровое воздействие и разработать новый способ крепления крыши и стальных объемных букв к ней. Только после согласования подрядчик сможет приступить к ремонту, — сообщили в Курумоче.

Стоимость услуг аэропорт оценил в 35,7 миллиона рублей. Крышу должны отремонтировать до 1 ноября 2018 года.