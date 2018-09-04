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Ураган натворил бед на 35 млн рублей: крышу аэропорта Курумоч защитят от сильного ветра
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Ураган натворил бед на 35 млн рублей: крышу аэропорта Курумоч защитят от сильного ветра 

63.ru 3 часа назад
Фото: 63.ru
Аэропорт Курумоч ищет подрядчика для выполнения ремонтные работ. Специалистам предстоит восстановить крышу, которая оказалось повреждена в результате урагана.
Стихия нагрянула 30 мая. Сильными порывами ветра часть кровли просто снесло. Также была повреждена надпись SAMARA. Противоаварийные работы в аэропорту провели сразу после урагана. Теперь подрядчик должен обеспечить надежность крыши, чтобы подобные ситуации больше не повторялись.
— Специалисты должны провести аэродинамические исследования, чтобы оценить ветровое воздействие и разработать новый способ крепления крыши и стальных объемных букв к ней. Только после согласования подрядчик сможет приступить к ремонту, — сообщили в Курумоче.
Стоимость услуг аэропорт оценил в 35,7 миллиона рублей. Крышу должны отремонтировать до 1 ноября 2018 года.
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