Ещё
В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Россия дождалась нового гнева ЕС
Россия дождалась нового гнева ЕС

В Хабаровском крае предупредили о тропическом циклоне 

RT на русском + ещё 1 19 часов назад
Фото: RT на русском
Как заявила начальник регионального гидрометцентра Светлана Агеева, влияние на территорию циклон начнёт оказывать уже 4 сентября.
Сильный дождь и дождь прогнозируются в южных районах. Также ожидается усиление ветра до 17-22 м/с.
«Затем 5 и 6 сентября зона его активности сместится на центральные и северные районы. Порывы ветра составят 18-23 м/с, на побережье возможно и до 25-30 м/с, плюс сильные осадки», — цитирует Агееву ИА «Хабаровский край».
Температура воздуха в Хабаровске в дневное время составит +18…+20 °C, на остальной территории региона — +17…+22 °C.
В июле URA.RU сообщало о штормовом ветре на Урале.
RT на русском: последние новости
Аэропорт в Осаке затопило из-за тайфуна «Джеби» В Приморье около четырёх тысяч жителей обратились за помощью из-за паводка Пресс-секретарь губернатора Челябинской области заявил об отсутствии угроз для жителей из-за землетрясения
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров допустил войну с США504
Телохранитель Захарченко рассказал о побеге44
Художница полностью оголилась в христианской святыне46
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами33
Россия дождалась нового гнева ЕС26
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
00:32
Художница полностью оголилась в христианской святыне
В мире
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение