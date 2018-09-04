Как рождаются тайфуны, приходящие в Хабаровский край, и кто даёт им имена

На Дальнем Востоке — сезон тайфунов. «Сулик» и «Симарон» до Хабаровского края не дошли, зато дошел «Джеби». Как они зарождаются и кто дает им имена, — разбирался корреспондент ИА «Хабаровский край сегодня».

Условия рождения

Тайфуны, как и ураганы — это тропические циклоны. Только тайфунами принято называть тропические циклоны северо-западной части Тихого океана, а ураганами — Атлантики.

— Интересный вопрос — то, как возникают тайфуны. Ведь он одновременно и очень простой, и сложный, — рассказывает заведующий отделом метеорологии и тропических циклонов ФГБУ «ДВНИГМИ» Росгидромета Владимир Крохин. — Простой потому, что тропические циклоны всегда возникают в тропиках над океаном. Для их зарождения требуется тихая погода и довольно теплая вода — выше 26 градусов. А сложный он потому, что даже если вышеперечисленные условия соблюдаются, тропические циклоны могут и не возникнуть.

Список условий возникновения тропических циклонов — 10-12 пунктов. При этом, каждый конкретный случай зарождения тайфуна по-своему уникален.

Общий принцип таков — в тропической зоне после периода штиля возникают атмосферные возмущения, которые называются тропическими депрессиями. Начинает идти затяжной дождь. И примерно в 10% случаев он усиливается и становится тропическим циклоном.

— Увидеть возмущения можно только со спутника, как только их «поймали», начинают следить за их развитием. На специальные модели отправляется информация — в какой точке зафиксировали метеорологическое явление, какое давление, скорость ветра. Затем создается подробная сетка прогноза — если тайфун развивается, сетка перемещается вместе с ним, — объясняет старший научный сотрудник отдела гидрометеорологических исследований и прогнозов ФГБУ «ДВНИГМИ» Росгидромета Станислав Романский.

Словно детский волчок

Несмотря на все достижения науки, траектория тропического циклона остается труднопредсказуемой.

— Обычно тайфуны очень подвижны. Отчасти их можно сравнить с детским волчком, когда юлу заведешь и она вращается по полу. Вот только у тропического циклона есть определенная «дорога», которая ограничивает его движение. Когда тот же тайфун закрутится и идет на северо-запад, мы знаем, что он в определенный момент повернет. Вот эту точку поворота и важно определить, но никто не знает точно, где она будет и куда развернется тайфун. А ведь он может развернуться, но внезапно сделает петлю и вернется на прежний курс, как Lionrock в 2016 году, — уточняет Станислав Романский.

Вообще, тропический циклон — это округлая область пониженного давления с радиусом в 150-500 км. На снимках со спутников это смотрится как мощные закрученные облака, с чистой зоной посередине — это «глаз бури». Из-за малой площади и большого перепада атмосферного давления возникают сильные ветры в 60-80 м/с, по большей части над поверхностью океана. А достигнув суши, тайфуны постепенно затухают, так как им не хватает подпитки. Живут они не больше 7-10 дней.

— В среднем за год на Тихом океане возникает 27 тайфунов, из них в половине случаев сила ветра достигает ураганной — это больше 33 м/с. Максимум приходится на лето и осень. На Приморский и Хабаровский края выходит в среднем 1-2 в год. Но год на год не приходится. Иногда бывает, что тайфуны вообще не выходят к нам. А, например, в 2004 году пришло 4, — говорит Владимир Крохин.

Что в имени тебе моем?

«Катрина», «Нина», «Камилла», «Сулик», «Хато» — кто придумывает имена тайфунам и по какому принципу? Интересно, что до появления первой системы присвоения имен, метеорологические явления получали названия по наименованию места, наиболее пострадавшего.

— Например, ураган «Санта-Анна» 1825 года, получил свое название по имени города в Пуэро-Рико, который он разрушил, — приводит пример Владимир Крохин. — Официально тропическим циклонам стали давать имена с 1950 года, в связи с образованием Всемирной метеорологической организации. При этом так сложилось, что имена принято давать ураганам Атлантики и тайфунам Тихого океана, а тропические циклоны Индийского океана имен не получают.

Всемирная метеорологическая организация определила перечень возможных наименований таких циклонов. Имена предлагает страна-участник этой организации, затем утверждаются списки, из которых и берутся имена. Помимо слова при наименовании используются и цифры — 4-значный номер. Например, тайфун Hato (1713) — первые две цифры — это год, а далее дается порядковый номер, то есть каким по счету тайфун стал в этом году.

— Но имена тропическим циклонам дают только, если скорость ветра в нем достигла 17 м/с. При этом, если тайфун вызвал особенно существенные бедствия, то имя, присвоенное ему изначально, убирается из списка вообще. Такому тайфуну присваивается новое, уникальное наименование, например, всем известный ураган KATRINA 2005 года, который стал самым разрушительным в истории США, — добавляет Станислав Романский.

Кстати, некоторые заблуждаются на тот счет, что тайфунам и ураганам присваиваются только женские имена. Используются и мужские, и даже существительные. Вот, например, тот же Hato (1713) — это вовсе не имя, с японского он переводится как «голубь».