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Техника «Примавтодора» дежурит на месте временного объезда аварийного моста в районе Смоляниново
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Техника «Примавтодора» дежурит на месте временного объезда аварийного моста в районе Смоляниново 

Primpress 4 часа назад
Фото: Primpress
На месте временного объезда аварийного моста через реку Лобога в районе Смоляниново, где из-за сильных дождей произошел перелив, дежурит техника «Примавтодора». Объезд транспорта осуществляется по дороге Шкотово-Партизанск, сообщает PRIMPRESS.
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