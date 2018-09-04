В начальной школе на востоке Лондона произошел пожар

Во вторник, 4 сентября, в одной из начальных школ в районе Дагенэм на востоке Лондона произошел пожар. На тушение возгорания было отправлено более 80 пожарных.

"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (борьбу) с пожаром в начальной школе в Даненэме", — сообщает Daily Star со ссылкой на пожарные службы британской столицы.

Известно, что сообщение о возгорании поступило в 4:50 по местному времени (6:50 мск). На данный момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины ЧП выясняются.

Отметим, что школа, где произошло возгорание является одной из самых крупных в Великобритании — здесь числятся 517 детей в возрасте от трех до 11 лет.