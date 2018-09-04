Ещё
В начальной школе на востоке Лондона произошел пожар
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В начальной школе на востоке Лондона произошел пожар 

Российская Газета + ещё 4 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Во вторник, 4 сентября, в одной из начальных школ в районе Дагенэм на востоке Лондона произошел пожар. На тушение возгорания было отправлено более 80 пожарных.
"Двадцать пожарных расчетов и около 80 пожарных были вызваны на (борьбу) с пожаром в начальной школе в Даненэме", — сообщает Daily Star со ссылкой на пожарные службы британской столицы.
Известно, что сообщение о возгорании поступило в 4:50 по местному времени (6:50 мск). На данный момент информации о пострадавших в результате пожара не поступало. Причины ЧП выясняются.
Отметим, что школа, где произошло возгорание является одной из самых крупных в Великобритании — здесь числятся 517 детей в возрасте от трех до 11 лет.
Российская Газета: последние новости
Минтранс: Пассажиры UTair смогут вернуться домой из Сочи на поезде Один человек погиб и более 30 пострадали от взрыва бомбы на Филиппинах Ространснадзор проверит Utair и аэропорт Сочи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко311
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму70
«Всё решали секунды»6
Мятого Порошенко застукали в самолете233
Япония возмущена действиями РФ499
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение