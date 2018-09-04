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Свыше четырех тысяч приморцев ждут компенсации ущерба после паводка
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Свыше четырех тысяч приморцев ждут компенсации ущерба после паводка 

РИА Новости + ещё 7 10 часов назад
Фото: РИА Новости
ВЛАДИВОСТОК, 4 сен — РИА Новости. Свыше 4 тысяч жителей Приморья обратились за компенсацией ущерба в результате паводка после прошедших в крае ливней, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Ранее из-за тайфуна Soulik в Приморье ввели режим повышенной готовности, в Уссурийском, Михайловском, Октябрьском, Надеждинском и Черниговском районах — режим чрезвычайной ситуации. Свыше 550 семей в крае уже значатся в списках на получение компенсации за подтопление домов и участков, потерю урожая. Дожди в районах края продолжаются, а утром 5 сентября ожидается подход тайфуна Jebi.
"В пострадавших районах Приморского края работают 56 оценочных комиссий. Проводится оценка нанесённого стихией ущерба. Всего от граждан поступило 4063 заявления (за сутки — 394)", — говорится в сообщении.
По данным спасателей, во вторник днём сильные, местами очень сильные дожди ожидаются в восточных и центральных районах края. На реках Приморья начался подъём уровня воды, наиболее интенсивный — на 60-150 сантиметров — наблюдается в Уссурийском и в Михайловском районе. На остальных реках края подъем уровня воды за сутки составляет 10-30 сантиметров.
По прогнозам, в ближайшие двое суток на реках края продолжится подъём воды до 1,5 метра. Местами подтопит прилегающие территории. Наиболее паводкоопасные районы — Тернейский, Лазовский, Кавалеровский, Ольгинский, Кировский Партизанский, а также Находкинский и Дальнегорский городские округа. В Тернейский район прибыла аэромобильная группа приморских спасателей. В Красноармейский муниципальный район направлены силы хабаровского Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС РФ.
Остаются подтопленными 13 придомовых территорий в трех населённых пунктах. Из-за короткого замыкание фидера на подстанции произошло отключение электроэнергии в четырех селах Лазовского района.
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