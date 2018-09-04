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В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней
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В Индии около 50 тысяч человек оказались отрезанными от мира из-за ливней 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сен — РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек в более чем 530 селениях уже более месяца остаются отрезанными от мира из-за сильнейших ливней, обрушившихся на северо-восточный индийский штат Нагаленд, передает во вторник телеканал NDTV.
Согласно этим данным, муссонные дожди продолжаются в этом регионе с 26 июля, от удара стихии здесь уже погибли не менее 12 человек. В наибольшей степени от непогоды пострадали горные деревни на территориях, граничащих с соседней Мьянмой — дороги в этих районах оказались блокированы оползнями или полностью затоплены.
Правительство Нагаленда попросило федеральные власти немедленно выделить помощь в размере 8 миллиардов рупий (порядка 114 миллионов долларов) для ликвидации последствий стихийного бедствия. Параллельно с этим ВВС страны проводят операцию по доставке продуктов питания и предметов первой необходимости в пострадавшие районы.
В Индии с июня по середину сентября продолжается сезон муссонных дождей. Согласно официальной статистике, жертвами ливней за текущий год в стране уже стали свыше тысячи человек.
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