Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах в честь окончания войны

Япония выразила протест России по дипломатическим каналам в связи с мероприятиями в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями», об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. Он отметил, что данные действия Москвы «не совпадают с позицией» Японии, передает РИА Новости

Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.