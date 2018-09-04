Ещё
Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах в честь окончания войны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах в честь окончания войны 

BFM.RU + ещё 1 1 час назад
Япония выразила протест России по дипломатическим каналам в связи с мероприятиями в честь окончания Второй мировой войны на Южных Курилах, которые в Японии называют «северными территориями», об этом на пресс-конференции в Токио сообщил генеральный секретарь правительства страны Ёсихидэ Суга. Он отметил, что данные действия Москвы «не совпадают с позицией» Японии, передает РИА Новости.
Токио претендует на острова Итуруп, Кунашир и Малую Курильскую гряду. В Японии надеются решить территориальную проблему, развивая экономические отношения двух стран, в том числе путем совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Возвращение четырех островов Токио ранее поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.
Позиция России заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
BFM.RU: последние новости
«Мы шли носом в реку, и пилот как-то выровнял самолет…». Авария и пожар на Boeing в Сочи едва не закончились трагедией Аварийная посадка самолета в Сочи: пострадали 18 человек Япония заявила протест России из-за мероприятий на Курилах в честь окончания войны
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко210
Мятого Порошенко застукали в самолете164
Япония возмущена действиями РФ461
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление
«Катастрофическая ситуация»410
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
03:13
Мятого Порошенко застукали в самолете
Украина В мире
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение