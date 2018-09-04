Япония протестует против празднования окончания Второй Мировой войны

Токио направил Москве протест в связи с проведением на Курильских островах памятных мероприятий, посвященных окончанию Второй Мировой войны.

Об этом заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга, передает НСН.

По его словам, усиление российского военного присутствия на четырех островах Южных Курил не совпадает с позицией Японии, и поэтому Токио выражает свой протест различными способами.

Нота протеста была отправлена по дипломатическим каналам через японское посольство в Москве.