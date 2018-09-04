Воду сбросили с водохранилищ во Владивостоке

Обильные дожди вызвали необходимость сброса воды с водохранилищ Владивостока . В результате подтопило дачи в пойме реки Богатой. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на администрацию города.

Последствия циклона продолжили устранять во Владивостоке. 118 миллиметров осадков выпало в городе за прошедший день. Показатель составил 88% от месячной нормы. Из-за ливней Приморскому водоканалу пришлось сбросить воду с Богатинского и Пионерского водохранилищ.

В результате дачные участки, расположенные на улицах Угрюмова и Шкотовской в пойме реки Богатой, затопило водой.

Сотрудники ГО и ЧС продолжают следить за обстановкой во Владивостоке.

Ранее сообщалось, что тайфун Jebi вызовет в городе сальные ливни. Дорожные службы подготовились к прочистке ливневых канализаций в случае опасности подтопления улиц Владивостока. При большом количестве осадков предполагался сброс воды из Пионерского и Богатинского водохранилищ, что могло вызвать наводнение пойм рек Богатой и Седанки.