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Воду сбросили с водохранилищ во Владивостоке
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Воду сбросили с водохранилищ во Владивостоке 

360tv.ru + ещё 2 49 минут назад
Фото: 360tv.ru
Обильные дожди вызвали необходимость сброса воды с водохранилищ Владивостока. В результате подтопило дачи в пойме реки Богатой. Об этом сообщило агентство Deita.ru со ссылкой на администрацию города.
Последствия циклона продолжили устранять во Владивостоке. 118 миллиметров осадков выпало в городе за прошедший день. Показатель составил 88% от месячной нормы. Из-за ливней Приморскому водоканалу пришлось сбросить воду с Богатинского и Пионерского водохранилищ.
В результате дачные участки, расположенные на улицах Угрюмова и Шкотовской в пойме реки Богатой, затопило водой.
Сотрудники ГО и ЧС продолжают следить за обстановкой во Владивостоке.
Ранее сообщалось, что тайфун Jebi вызовет в городе сальные ливни. Дорожные службы подготовились к прочистке ливневых канализаций в случае опасности подтопления улиц Владивостока. При большом количестве осадков предполагался сброс воды из Пионерского и Богатинского водохранилищ, что могло вызвать наводнение пойм рек Богатой и Седанки.
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