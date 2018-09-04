Под Владивостоком подтоплены дачные участки из-за сброса воды с водохранилищ

ВЛАДИВОСТОК , 4 сентября. /Корр. ТАСС Константин Васильев /. Краевое предприятие «Приморский водоканал» начало сброс воды с Богатинского и Пионерского водохранилищ во Владивостоке, что привело к подтоплению дачных участков в пойме реки Богатой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.

На минувшей неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный не прекращавшимися дождями, в пяти наиболее пострадавших муниципалитетах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В прошедшие выходные большинство рек края вернулись в русла, однако синоптики обещают новую волну сильных дождей, связанных с подходом тайфуна «Джеби». Во вторник на некоторых реках уже регистрируется подъем воды на 0,5-1,5 метра.

"В связи выпадением большого количества осадков «Приморским водоканалом» был произведен плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского гидроузлов, что вызвало подтопление дачных участков в пойме реки Богатой", — сообщает пресс-служба.

В самом «Примводоканале» ТАСС подтвердили, что сброс воды начался в понедельник, и будет продолжаться, пока идут осадки. «Мы сбрасываем воду понемногу, чтобы потом не пришлось делать это в аварийном порядке», — сообщили на предприятии.

По информации специалистов Приморского гидрометцентра, ближайшей ночью и днем в среду под влиянием тайфуна «Джеби» на востоке и северо-востоке края дожди сохранятся и усилятся. На остальной территории сохранятся небольшие и умеренные дожди. Во Владивостоке ближайшей ночью существенных осадков не ожидается, а в среду днем синоптики обещают небольшой или умеренный дождь.