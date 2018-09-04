Ещё
Под Владивостоком подтоплены дачные участки из-за сброса воды с водохранилищ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Под Владивостоком подтоплены дачные участки из-за сброса воды с водохранилищ 

ТАСС + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /Корр. ТАСС Константин Васильев/. Краевое предприятие «Приморский водоканал» начало сброс воды с Богатинского и Пионерского водохранилищ во Владивостоке, что привело к подтоплению дачных участков в пойме реки Богатой. Об этом сообщает пресс-служба администрации Владивостока.
На минувшей неделе Приморье уже пережило сильный паводок, вызванный не прекращавшимися дождями, в пяти наиболее пострадавших муниципалитетах до сих пор действует режим чрезвычайной ситуации. В прошедшие выходные большинство рек края вернулись в русла, однако синоптики обещают новую волну сильных дождей, связанных с подходом тайфуна «Джеби». Во вторник на некоторых реках уже регистрируется подъем воды на 0,5-1,5 метра.
"В связи выпадением большого количества осадков «Приморским водоканалом» был произведен плановый сброс воды с Пионерского и Богатинского гидроузлов, что вызвало подтопление дачных участков в пойме реки Богатой", — сообщает пресс-служба.
В самом «Примводоканале» ТАСС подтвердили, что сброс воды начался в понедельник, и будет продолжаться, пока идут осадки. «Мы сбрасываем воду понемногу, чтобы потом не пришлось делать это в аварийном порядке», — сообщили на предприятии.
По информации специалистов Приморского гидрометцентра, ближайшей ночью и днем в среду под влиянием тайфуна «Джеби» на востоке и северо-востоке края дожди сохранятся и усилятся. На остальной территории сохранятся небольшие и умеренные дожди. Во Владивостоке ближайшей ночью существенных осадков не ожидается, а в среду днем синоптики обещают небольшой или умеренный дождь.
ТАСС: последние новости
СМИ: более 550 авиарейсов отменили в Японии из-за сильного тайфуна В штате Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма Gordon Катастрофы вертолетов семейства Ми-8 в России с 2015 года. Хронология
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна208
Россия разнесла ЕС за реакцию на гибель Захарченко510
Киев решил установить границу в Азовском море71
Краско бросил 27-летнюю жену из-за нехватки секса40
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ102
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
00:33
В Индии разбился МиГ-27
Происшествия Армия
01:49
Порошенко внес закон о приветствии «Слава Украине»
В мире Армия
03:31
Школьникам подарили дневники с неправильным гербом РФ
Общество
13:15
Путин засекретил данные о внештатных разведчиках
Политика
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение