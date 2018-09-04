Ещё
У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму

У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы 

Волга Ньюс 2 часа назад
В тушении участвуют 32 человека, используется 12 спецмашин.
Данных о пострадавших нет.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам и объектам экономики нет.
Волга Ньюс: последние новости
При взрыве на площадке ПАО "Кузнецов" в пос. Винтай погибли два человека В Пестравском районе сгорел комбайн Под Сызранью спасатели эвакуировали на берег отдыхающих с заглохшей на Волге лодке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прилепин назвал убийц Захарченко210
Мятого Порошенко застукали в самолете164
Япония возмущена действиями РФ461
Застреливший полицейского сделал неожиданное заявление
«Катастрофическая ситуация»410
Видео
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:12
Эксперты усомнились в версиях убийства Захарченко
Происшествия Статьи
00:54
Дырка в «Союзе»: почему деградирует космическая отрасль РФ
Наука и техника Войска
08:35
Из поминок по Кобзону устроили праздник
Шоу-бизнес
04:12
Почему охрана Захарченко оказалась бессильна
Украина В мире
01:13
Украина намерена разместить военные базы НАТО
Оружие Армия
03:13
Мятого Порошенко застукали в самолете
Украина В мире
00:33
Умерла Лидия Постникова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение