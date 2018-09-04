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У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы
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У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы
Волга Ньюс
2 часа назад
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В тушении участвуют 32 человека, используется 12 спецмашин.
Данных о пострадавших нет.
В чрезвычайном ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам и объектам экономики нет.
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