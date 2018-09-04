У поселка Нагорный под Чапаевском тушат масштабное возгорание сухой травы

В тушении участвуют 32 человека, используется 12 спецмашин.

Данных о пострадавших нет.

В чрезвычайном ведомстве уточнили, что угрозы жилым домам и объектам экономики нет.