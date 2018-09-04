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Власти оказали материальную помощь 30 пострадавшим от наводнения жителям Приморья
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Власти оказали материальную помощь 30 пострадавшим от наводнения жителям Приморья 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: 360tv.ru
Пострадавшие от наводнения жители Приморского края начали получать выплаты из средств бюджета. Помощь получили уже свыше 30 человек. Об этом сообщили на сайте краевой администрации.
97 семей вошли в список нуждающихся в помощи после наводнения. 67 из них получат выплаты по утрате урожая, а 29 — получат средства за пострадавшие от наводнения квартиры первого этажа и частные дома. Размер материальной помощи составил 10 тысяч рублей.
Разовые выплаты получат еще 555 семей. На это потребуется 5,6 миллиона рублей. 452 человека получат средства за утраченный урожай, а 101 семья получит помощь в связи с повреждением жилья.
Две приморские семьи получат по 50 тысяч рублей в связи с частичной потерей имущества первой необходимости.
Также региональный центр соцобслуживания населения продолжил принимать для пострадавших гуманитарную помощь.
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