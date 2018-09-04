Власти оказали материальную помощь 30 пострадавшим от наводнения жителям Приморья

Пострадавшие от наводнения жители Приморского края начали получать выплаты из средств бюджета. Помощь получили уже свыше 30 человек. Об этом сообщили на сайте краевой администрации.

97 семей вошли в список нуждающихся в помощи после наводнения. 67 из них получат выплаты по утрате урожая, а 29 — получат средства за пострадавшие от наводнения квартиры первого этажа и частные дома. Размер материальной помощи составил 10 тысяч рублей.

Разовые выплаты получат еще 555 семей. На это потребуется 5,6 миллиона рублей. 452 человека получат средства за утраченный урожай, а 101 семья получит помощь в связи с повреждением жилья.

Две приморские семьи получат по 50 тысяч рублей в связи с частичной потерей имущества первой необходимости.

Также региональный центр соцобслуживания населения продолжил принимать для пострадавших гуманитарную помощь.