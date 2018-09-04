До Хабаровска добрался тайфун «Джеби»

Свирепствующий в Японии тайфун «Джеби» пришел и в Хабаровский край . С собой он принес сильные дожди и порывы ветра до 23 метров в секунду.

«Тайфун будет оказывать влияние на Хабаровский край со вторника по четверг. По данным Дальневосточного УГМС, во вторник и в ночь на среду в южных районах края, в том числе Хабаровске , а в среду и четверг в центральных и части северных районов ожидаются сильные дожди. По долинам рек ветер усилится до 17-23 метров в секунду, а на побережье до 25-30 метров в секунду», — приводит сообщение ГУ МЧС России по Хабаровскому краю РИА «Новости»

Специалисты добавляют, что в настоящее время каких-либо происшествий, связанных с тайфуном, не зафиксировано. Единственное о чем сообщается — из-за непогоды пришлось закрыть паромную переправу с островом Сахалин.

Ранее «СП» писала, что с приближением мощного тайфуна «Джеби» тринадцать японских авиакомпаний сообщили об отмене 589 авиарейсов. Речь идет о рейсах, чьи взлеты и посадки приходятся на города района Кансай, такие как Осака и Кобе. Число отмененных рейсов продолжает расти.

Новости по теме: У берегов Эквадора произошло сильное землетрясение