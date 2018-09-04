В Якутии пассажирский самолет был вынужден вернуться в аэропорт из-за проблем с шасси

ЯКУТСК , 4 сентября. / ТАСС /. Самолет авиакомпании «Якутия», летевший из Якутска в поселок Черский Нижнеколымского района на севере региона, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с шасси, в результате инцидента никто не пострадал. Об сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе авиаперевозчика.

"При наборе высоты у воздушного судна Bombardier Dash 8-Q300, выполнявшего рейс №401 по маршруту Якутск — Черский, не сработала сигнализация по уборке створок шасси. Командир воздушного судна принял решение совершить посадку в аэропорту вылета. В 11:32 по местному времени (05:32 мск) самолет благополучно произвел посадку в аэропорту Якутска. Посадка прошла в штатном режиме", — сказали в компании.

На борту находились 31 пассажир и три члена экипажа.

Выяснением причин инцидента занимается специальная комиссия. Информация о вылете пассажиров этого рейса пока уточняется.