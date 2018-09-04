Многочасовой ливень затопил улицы Красноярска

Красноярске после затяжного ливня не обошлось без подтоплений. Со вчерашнего вечера в городе сохраняются осадки, дождь шел всю ночь.

В соцсетях горожане выкладывали фото и видео улиц, превратившихся в реки. Так, накануне вечером во время ливня на правобережье Красноярска затопленными оказались улица Семафорная, а также дороги в микрорайоне Пашенный. На левом берегу затопило улицу Карла Маркса, где в прошлом году меняли асфальт и обещали обустроить ливневки. Подтопленными оказались переулок Светлогорский и улица Высотная. Сейчас, согласно камерам уличного видеонаблюдения, проблем в городе нет.

По прогнозу Среднесибирского метеоцентра дожди в Красноярском крае продолжатся. Во вторник, 4 сентября, по югу центральных и в южных районах Красноярского края ожидаются местами сильные и очень сильные дожди, ливни, грозы, возможен град, порывы северо-западного ветра 15-18м/с, в южных районах местами до 23м/с. В Красноярске сегодня облачно, дождь.