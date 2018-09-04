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В штате Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма Gordon
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В штате Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением шторма Gordon 

ТАСС 4 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти штата Луизиана ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с приближением тропического шторма Gordon, который вскоре может усилиться до урагана. Об этом заявил в понедельник губернатор штата Джон Бел Эдвардс на пресс—онференции, которую транслировали местные телеканалы.
Как заявил Эдвардс, в наибольшей опасности находятся прибрежные районы. Согласно распоряжению губернатора, в юго-восточную часть штата будут переброшены 200 бойцов Национальной гвардии США. Они могут оказать содействие в восстановительных работах.
Жителям ряда районов города Новый Орлеан (штат Луизиана) рекомендовано покинуть дома, однако об обязательной эвакуации власти пока не заявляли. Штормовое предупреждение объявлено на побережьях на территории штатов Флорида, Миссисипи и Алабама. Ожидаются ливни, которые могут привести к паводкам и оползням.
Согласно последним оценкам Национального центра по наблюдению за ураганами США, скорость ветра в эпицентре шторма составляет около 26,8 м/с. Gordon движется в северо-западном направлении со скоростью около 7,6 м/с. По прогнозам метеорологов, атмосферное явление окажется в непосредственной близости с побережьем Луизианы в ночь на среду. К этому времени Gordon, вероятнее всего, усилится до урагана.
Сезон ураганов обычно продолжается с 1 июня по 30 ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает собственное имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.
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