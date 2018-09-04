Число погибших в результате наводнения в Индии превысило 1400 человек

Нью-Дели , 4 августа / Синьхуа / — К настоящему моменту число погибших в результате наводнений за время сезона дождей в Индии превысило 1400 человек. В наиболее пострадавшем от разгула стихии штате Керала погибли 488 человек. Об этом сообщило в понедельник Министерство внутренних дел страны.

Согласно опубликованным государственным центром быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации МВД Индии данным, в штате Керала на юге страны произошло сильнейшее за последние сто лет наводнение. От разгула водной стихии пострадали 5 млн 411 тыс. человек из 14 уездов. Лагеря центров по оказанию помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий переполнены, уничтожено более 57 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.

Штаты Уттар-Прадеш и Западная Бенгалия также серьезно пострадали от наводнений. Свыше 200 человек погибло, уничтожено около 100 тыс. гектаров сельскохозяйственных культур.

С июня по сентябрь в Индии наступает сезон дождей, во время которого часто происходят наводнения, оползни и другие стихийные бедствия. —0—